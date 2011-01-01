Офисная мебель

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Купить офисную мебель

ООО «Торговый Дом «Деловая мебель» занимается продажей мебели для офиса на петербургском рынке с 2011 года. Тогда же был открыт одноименный интернет-магазин офисной мебели с большим количеством моделей в наличии и на заказ. Убедитесь в этом, заглянув в каталог, где собрана продукция ведущих производителей: Skyland, Profoffice, Pointex, GDB и других.

Мебельное оснащение офиса, кроме кабинета руководителя, предполагает холл, помещения для сотрудников компании, ресепшн, места отдыха, комнаты под хранение документов, конференц-залы, раздевалки. Значит покупать нужно большие столы, удобные офисные кресла и стулья, тумбы, перегородки, другую оперативную и мягкую мебель, разнообразные аксессуары. Для каждого помещения нужен вдумчивый подход к выбору предметов интерьера.

В нашем каталоге можно приобрести качественную мебель для офиса нужных расцветок эконом, бизнес или премиум класса. В наличии готовые наборы недорогой офисной меблировки и отдельные элементы для индивидуальных заказов.

Почему выбирают наш мебельный магазин

  • Широкий ассортимент
  • Цены производителя на мебель всех сегментов
  • Регулярные акции, скидки постоянным клиентам
  • Доставка по городу в пределах КАД

Чтобы купить офисную мебель в Санкт-Петербурге и недорого оснастить ваш офис всем необходимым, перейдите в каталог и оформите заказ.

Есть вопросы? Нужна консультация по подбору и расстановке мебели в офисном пространстве? Свяжитесь с нами любым удобным способом — по телефону (812) 570–72–70 или электронной почте, мы дадим подробный ответ.